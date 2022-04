De autocross in Langeveen: iedereen weet precies wat iedereen aantrekt

Gemeentebelangen/VVD en lokale partijen op winst in Tubbergen, CDA wankelt

TUBBERGEN - Het CDA bolwerk Tubbergen vertoont enorme scheuren, maar toch lijkt de partij nog net de meeste stemmen te trekken. De christendemocraten worden op de hielen gezeten door met name Gemeentebelangen/VVD. Bij verschillende stembureaus zoals die in Vasse, Reutum en één in Tubbergen is GB/VVD zelfs de grootste partij.

