De COA-oplossing in Albergen was in 2016 al in Holten gevonden

Utrechter K. werd in Tubbergen klemgere­den bij brutale diefstal, en krijgt nu een werkstraf

TUBBERGEN/ALMELO - Voor Robert K. (43) uit Utrecht eindigde een nachtelijk uitstapje naar Tubbergen met een forse knal. De eigenaar van de aanhanger die K. had gestolen liet het er niet bij zitten. De twee eindigden langs de weg met zwaarbeschadigde auto’s. Maar daarmee was het verhaal voor K. nog niet af, zo blijkt woensdag in de Almelose rechtbank.

17 augustus