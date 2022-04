De man achter de aanranding bij Tubbergen: ‘Als ik lag te zonnen, keek hij over het muurtje’

Twentse fruitte­lers vrezen winterse nachten: ‘Wat nu groeit, kan door de vorst straks allemaal weg’

GEESTEREN/MANDERVEEN - Twentse fruittelers houden hun hart vast voor de komende nachten. De sneeuw in de nacht van donderdag op vrijdag is één ding, de verwachte vorst in de komende nachten baart nog veel meer zorgen: „Tot -2 of -3 graden is mijn fruit beschermd, bij -5 graden of kouder niet meer.”

31 maart