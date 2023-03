De overwinning van BBB is indrukwekkend, maar de verwachtingen moeten ook getemperd worden

Bij Theo in Geesteren zijn 24/7 kerkuilen te volgen via internet: ‘Het vrouwtje zit wel 15 tot 16 uur in de kast’

Als kerkuilen een fijn plekje hebben gevonden, dan blijven ze doorgaans hun verdere leven ‘plakken’. Het erf van Theo Lohuis uit Geesteren is zo’n locatie. Wat een uilenpaartje daar doet in een uilenkast is 24 uur per dag online te volgen.