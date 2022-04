Deze ouwe rockers uit Geesteren houden ermee op: ‘We willen niet horen: Daar staan die oale leu weer, die moeten zo nodig...’

De alleenheer­schap­pij is voorbij: Tubbergse kiezer laat CDA massaal vallen, maar omarmt GB/VVD en Keerpunt22

TUBBERGEN - Gemeentebelangen/VVD en met name nieuwkomer Keerpunt22 zijn de grote winnaars van de gemeenteraadsverkiezingen in Tubbergen. Het CDA kreeg een onvoorstelbare domper te verwerken, waarbij het aantal zetels van de partij halveerde, van twaalf naar zes. De machtsverhoudingen in politiek Tubbergen, van oudsher een CDA-bastion, werd in een klap totaal op de kop gezet.

17 maart