Deze reekalfjes werden van de hongerdood gered en worden nu in Almelo gevoed

2 miljard voor opruimen alle NAM-put­ten in Nederland, ook die in Twente

DEN HAAG/DINKELLAND - De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) had in 2021 een bedrag van iets meer dan 2 miljard euro beschikbaar om oude boringen en putten op te ruimen, ook die in Twente. Het geld is bedoeld voor alle NAM-putten in Nederland. Hoeveel daarvan in Twente landt is onduidelijk.

23 mei