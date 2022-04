Deze Tubbergse jongeren gaan op bedevaart naar Lourdes: ‘Misschien hoef ik straks geen knie operatie ondergaan’

Beschouwing Vorming nieuw college in Tubbergen lijkt lastige legpuzzel, al verschil­len de stukjes niet veel van elkaar

TUBBERGEN - Keert het CDA terug in een coalitie in de gemeente Tubbergen? Zien we de nieuwe partij Keerpunt22 direct met een wethouder in een nieuw college? Boeiende vragen, die de komende weken worden beantwoord. Twee informateurs zijn deze week begonnen met het leggen van een lastige puzzel.

6 april