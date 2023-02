Dieven die in Tubbergen toesloegen hadden straf kunnen ontlopen, maar gingen niet op het aanbod in: ‘Het ligt nu bij de politie’

Uit de kluis van broodjeszaak The Cube in Tubbergen werd in het weekend van 4 februari 500 euro gestolen. Eigenaresse Esther Haverkate riep de dader via Facebook op om zichzelf te melden en het geld terug te brengen. Desnoods anoniem. Hiervoor kreeg hij een week de tijd , tot afgelopen zondagavond. Heeft Esther reactie ontvangen op haar oproep?

„De dader heeft zich helaas niet bij ons gemeld. We hadden er niet zozeer op gerekend, maar we hadden het ergens wel gehoopt. De dader heeft genoeg tijd gehad om zich te melden. Het bericht op Facebook is zo vaak gedeeld, dus ik weet bijna zeker dat de boodschap hem op de een of andere manier heeft bereikt”, vertelt de eigenaresse. Ze denkt niet dat ze het bedrag nog terug gaat zien. „Als je zoiets doet, heb je het vast hard nodig. Ik ben dus bang dat het geld al op is.”

Politie

Nu de dader niet is ingegaan op de kans om zichzelf bekend te maken bij The Cube, wordt de politie ingeschakeld. „We hebben de afgelopen dagen van veel mensen gehoord wie zij denken dat de dader is. Maar dat zijn slechts vermoedens en daar kunnen we niks mee”, zegt Esther Haverkate. Zij en haar man willen niemand onterecht beschuldigen. „Dat is niet aan ons, maar aan de politie.”

Boos

De boosheid overheerst bij Haverkate. Nog steeds. „Wij werken keihard voor ons geld en vervolgens pakt er iemand zomaar een mooi bedrag van ons af. Ik hoop dat degene die het heeft gedaan gepakt wordt, of in ieder geval gewaarschuwd. Als hij dit bij ons doet, is de kans aanwezig dat hij het ook ergens anders doet. Ik hoop dat wordt voorkomen dat hij het nog eens kan doen, waar dan ook”, aldus de eigenaresse.