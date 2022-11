Dineren tussen de wijnranken in Geesteren: bij Restaurant Vinck kom je zeker niet alleen voor de wijn

met video Hans Hermens (56) is de nieuwe pastoor in Tubbergen: ‘Ik had altijd al een zwak voor Twente. Voor de warmte en de gemoede­lijk­heid’

TUBBERGEN - De indrukwekkende verhalen uit het Oude Testament troffen Hans Hermens toen hij 8 was. En hij wist het toen al: hij wilde priester worden. 48 jaar later is de geboren Brabander de nieuwe pastoor van de Pancratiusparochie in Tubbergen.

17 november