Dit is hoe de eerste teams uit Tubbergen dit weekeinde speelden

Heracles kampioen? Eens in de 20 jaar is het raak, in 1927 en in oorlogs­jaar 1941 zelfs in de ‘eredivisie’

Heracles is kampioen. Het lijkt zelden voor te komen, toch is het gemiddeld eens in de twintig jaar raak voor de Almelose profclub. In de 120-jarige geschiedenis van Heracles kon de champagne vijf keer worden ontkurkt. Na twee landstitels (1927 en 1941) volgden nog drie titels op het tweede niveau: in 1958, 1985 en de laatste in 2005. Het werd dus weer tijd.