Dorpsclub VV Reutum houdt zich knap staande in derde klasse

Intertoys failliet: voor deze filialen in Twente ziet het er somber uit

9:13 ENSCHEDE - Speelgoedwinkel Intertoys is failliet. In Twente heeft de speelgoedketen vijftien vestigingen, in het noordoostelijke deel van de Achterhoek zijn het er vier. Van alle filialen in dit gebied zijn er slechts zes franchisers, zelfstandige ondernemers die volgens de formule van de speelgoedketen werken.