Dr. Schaepmanharmonie Tubbergen bestaat 100 jaar: ‘Bij elk café een borrel‚ sommigen kwamen mooi teut thuis’

Op het vaandel van de Dr. Schaepmanharmonie staat 1922 als oprichtingsjaar. Maar of dat wel echt de eerste keer was dat er muziek werd gemaakt in Tubbergen? Er zijn vermoedens dat er al eerder sprake was van een ‘Tubbergsche Muziekvereeniging’, maar bewijs daarvan is er niet. „Historisch materiaal dat dit bevestigt ontbreekt”‚ legt oud–penningmeester Gerard Tassche (75) uit. En dus is 1922 het vertrekpunt. „Formeel bestaan we dit jaar 100 jaar.” Tijd voor een feestje.