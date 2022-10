Droom waargemaakt: Frans en Margreet gooiden het roer om en vertrokken uit Utrecht voor een huis met gastenverblijf in Twente

met video Dit Twentse dorp viert Oktubber­fest, met 1700 bezoekers en zesduizend liter bier; ‘Ze hebben hun best gedaan met drinken’

TUBBERGEN - Het Oktubberfest in Tubbergen wordt almaar groter en groter. De proostende en deinende massa in de feesttent op het dorpsplein in Tubbergen brak zaterdagavond wederom alle records. Met 1700 bezoekers, die samen 6000 liter bier soldaat maakten. „Ze hebben hun best gedaan.”

16 oktober