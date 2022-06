Echt waar: Manderveen strikt Gertjan Verbeek als trainer

Ook de vlag van deze Twentena­ren kan (hopelijk) uit, maar nu nog even niet...

TUBBERGEN - Examenleerlingen horen vandaag of de vlag uit kan. Alle examenleerlingen? Nee, niet álle examenleerlingen. Scholieren die vmbo basis of kader doen, moeten een week langer wachten. En dat voelt best zuur.

