Een hightechoperatie in het Twentse weiland om de grutto te redden

Te oud om snel te tennissen? Misschien is dit project in Geesteren dan de oplossing

GEESTEREN - Bijna niemand ontkomt eraan. Op een gegeven moment gaan de jaren tellen en worden de spieren wat strammer. Maar dat betekent niet dat sporten niet meer kan als je 55 jaar of ouder bent. Bij tennisvereniging De Bekkelweide in Geesteren hebben ze er zelfs een speciale afdeling voor in het leven geroepen. OldStars Tennis. De aftrap is woensdag.

2 mei