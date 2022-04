‘Een lintje krijgen bijzonder? Je zult die ene Tubbergenaar zijn die er geen heeft’

Informa­teurs in Tubbergen nog druk bezig met coalitie mogelijkhe­den in kaart te brengen

TUBBERGEN - De informateurs Jolanda Waaijer en Wout Wagenmans hebben deze week met alle partijen uit de gemeenteraad van Tubbergen om tafel gezeten om in kaart te brengen wie bereid is in een nieuwe coalitie te stappen. Het eindrapport van de bestuursdeskundigen laat echter nog even op zich wachten.

15 april