Een therapeutisch bad in plaats van het slachthuis voor gewonde koe Marijke in Vasse: ‘Dit is wat boer met hart voor dieren doet’

Oude Vrielink wil zijn verhaal graag delen met een breder publiek. Al was het maar om tegenwicht te bieden aan een video uit de recente Wakker Dier-campagne, waar hij zich mateloos aan stoort. ‘Zuivel is niet zo zuiver als we denken’ is de titel. Nou, daar wil de Noordoost-Twentse boer wel een kanttekening bij plaatsen.