Eerste liefde was gelijk ware liefde voor Hainz en Minie Wentrup uit Tubbergen, en nu zijn ze 60 jaar getrouwd

„60 jaar is een hele reis”‚ vindt Minie Wentrup (83). „Heel mooi maar ook zo voorbij.” Minie en haar echtgenoot Hainz (86) zijn naar eigen zeggen elkaars eerste en ware liefde. Ze kenden elkaar al lange tijd toen Hainz de stoute schoenen aantrok en de Albergse mee uitvroeg naar een toneelavond. Daar sloeg de vonk over.

Hainz woonde met zijn ouders en zijn broer in Tubbergen. Hij werkte er in de groente- en bloemenzaak zaak van zijn ouders. Vanaf 1962 was Hainz 40 jaar lang buschauffeur bij TET in Almelo. De Albergse Minie groeide op als oudste kind in een gezin van negen kinderen. Zij werkte als coupeuse bij Abeln, een woninginrichtingszaak, in Almelo. Zes jaar na het eerste afspraakje klonken 21 mei 1962 de huwelijksklokken voor het stel.