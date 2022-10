Eerste stolperstein in Tubbergen: niet voor een vermoorde Jood, maar als herinnering aan de verzetsdaden van ’t Schilderke uit Hezingen

Familie Knoef uit Geesteren is apetrots op Betje 287, de honderdste koe die 100.000 liter melk geeft

GEESTEREN – Een koe die in haar leven 100.000 liter melk geeft is bijzonder. Maar bij het melkveebedrijf van de familie Knoef in Geesteren is Betje 287 de honderdste koe in 25 jaar die deze mijlpaal bereikt. Ze bezorgt haar eigenaren Jos, Ingrid en zoon Ben Knoef daarmee landelijk een primeur.

6 oktober