Eindelijk extra ruimte voor ondernemers in Harbrinkhoek-Mariaparochie: op alle kavels is al optie genomen

De komst van De Krön II heeft een lange voorgeschiedenis, en dat is een understatement. De ondernemersvereniging uit Mariaparochie-Harbrinkhoek spant zich sinds jaar en dag in voor een tweede bedrijventerrein, naast De Krön. Ondernemers staan in de rij om uit te breiden of een nieuw bedrijf te vestigen op de beoogde locatie aan de Peuversweg/Almeloseweg. Volgens de ontwikkelaars van het terrein, de Kruse Groep en Building Design, hebben ondernemers inmiddels op alle tien kavels een optie genomen. Bovendien zou er een wachtlijst zijn van potentiële gegadigden.

De voorbereidingen op de bouw gaan de komende maanden door. De vertraging voor de komst van De Krön II heeft verschillende oorzaken. Omwonenden hebben om aanpassingen gevraagd over zaken als uitzicht en afwatering. Maar de belangrijkste reden waarom het allemaal zo lang moest duren, heeft te maken met het verwerven van de gronden. Die gronden waren in bezit van projectontwikkelaar Willy Wellens van Megahome. Toen Mega Home failliet ging - het grootste bankroet ooit in Twente - was het aan de curator om de grond te verkopen. De afwikkeling van zo'n kwestie heeft veel tijd gekost.

Perry Kuiphuis van Bar Professional - een groothandel in horecaproducten - is één van de ondernemers die een optie op een kavel heeft genomen. Hij is blij dat in 2023 een begin kan worden gemaakt met de bouw op De Krön II. Maar hij vindt ook, dat het allemaal veel te lang heeft geduurd. Dat had anders gekund: „Het is jammer dat de gemeente Tubbergen in deze aan de kant is blijven staan. Wanneer de gemeente de bedrijfsgrond had gekocht, had het allemaal wel sneller gekund.”

Welke bedrijven allemaal een kavel in optie hebben genomen, is nog onduidelijk. Kuiphuis bevestigt dat meer collega-ondernemers behoefte hebben aan een extra of nieuwe locatie om hun bedrijf te vestigen in Harbrinkhoek-Mariaparochie. Commercieel manager Romy Oerbekke van Building Design wijst nog op de speciale Facebook-pagina, waar de ontwikkelingen rond het bedrijventerrein gevolgd kunnen worden. Het gewijzigde bestemmingsplan is al enige tijd onherroepelijk.