Eindelijk wordt het mogelijk, nieuw bouwen in Vasse: ‘We geven jongeren iets om naar uit te kijken’

Dodelijk ongeluk bij Weerselo veroor­zaakt met levensge­vaar­lijk barrel, verdachte ontdaan: ‘Dit gun je niemand’

WEERSELO/ALMELO - Het is technisch gezien een barrel, de witte bestelbus die beginnend bestuurder Bart B. (21) op 9 januari vorig jaar meeneemt uit de bedrijfsvoorraad van de garage van zijn vader in Weerselo. Amper een kilometer van zijn huis verliest hij in een bocht de controle over het stuur. Hij raakt een wandelend stel. De man, oud-apotheker Wim Roerink (73) uit Tubbergen, is op slag dood. Zijn 71-jarige vrouw raakt zwaargewond.

13 mei