Elf Friese ‘wildcrossers’ bekeurd in Tubbergen: ‘Die jongens rijden vol gas’

Er gaat geen week voorbij, of Hans Pohlmann wordt erover gebeld. De klachten van bewoners, over motorcrossers die over terreinen gaan waar ze helemaal niet mogen komen, waar ze de natuur beschadigen en de rust verstoren; de manager van Landschap Overijssel is het inmiddels gewend. „Van sommigen krijgen we eens in de zoveel tijd een overzicht. Die zijn al gestopt met ieder incident doorgeven.”