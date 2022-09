En dan mogen er 150 asielzoekers naar Albergen: ‘We zijn misschien boerenkinkels, maar wel fatsoenlijke’

update Ernstig ongeval met trekker in Geesteren, slachtof­fer per traumaheli­kop­ter naar ziekenhuis

GEESTEREN - Aan de Huyerenseweg in Geesteren is zaterdagochtend een ernstig ongeval gebeurd met een trekker, die in een sloot langs de weg belandde. Het slachtoffer, een man, is met ernstige verwondingen per traumahelikopter naar het ziekenhuis overgebracht.

20 augustus