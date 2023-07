Erfstuk Canadese parachutist herinnert Johan uit Albergen elke dag aan de oorlog: ‘Alle zegen komt van boven’

Met een schok wordt hij wakker. Aan het gedreun van overvliegende bommenwerpers op weg naar Duitsland is Johan Kleissen wel gewend, maar wat hij die nacht hoort is anders. Als hij uit bed komt, ziet hij zijn vader in de voorkamer met een vreemde man. Zijn moeder is er ook, evenals de twee onderduikers die als boerenknechten meehelpen op de boerderij.

„Ze stonden daar met z’n allen bij elkaar. De man sprak een vreemde taal. Hij droeg een uniform. Achteraf hoorde ik dat zijn eerste vraag aan mijn vader was of hij wist waar Duitsland lag. Toen die in de verte wees en zei: ‘Over there’, reageerde hij opgelucht. Maar op het moment zelf begreep ik er niets van. Ik was 4 jaar. Pas later is me duidelijk geworden waarvan ik eigenlijk getuige was.”