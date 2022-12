Fleringen heeft een dorpsondersteuner, maar wat moet zij eigenlijk doen?

Silvia Zander uit Hengelo is voor zeven uur per week aangesteld in Fleringen. Ze probeert in die tijd zo zichtbaar mogelijk te zijn en een netwerk op te bouwen in de gemeenschap met zo'n 900 inwoners. Dus wandelt of fietst ze door het dorp en omgeving, maakt ze links en rechts een praatje en stelt ze zichzelf voor, ze speelt bingo bij de Damesvereniging, bezoekt havezathe Herinckhave en maakt kennis met directeur René Weijers van basisschool Heilig Hart. Ze geniet van haar werk. „En daar word je nog voor betaald ook”, zei haar echtgenoot al gekscherend.

Pionier in Fleringen

Zelf omschrijft Zander zich als een pionier, want in de gemeente Tubbergen is tot voor haar komst nog geen ervaring opgedaan met een Dorpsondersteuner. Zander, eerder onder meer in dienst bij de stichting Humanitas en als docente sociaalpedagogisch werk in het Nederlandse leger, gaat op advies van Dorpsondersteuner Jolanda Lammertink in Saasveld in gesprek met de Dorpsraad Fleringen. Het klikt van meet af aan.

Dialect

Monique Meen van de Dorpsraad heeft wel een verklaring voor die ‘klik’: „Silvia heeft geen poeha, ze staat tussen de mensen. En ze spreekt en verstaat het Twents dialect. Belangrijk om het vertrouwen van mensen te winnen. Kijk, in Tubbergen is een loket - De Schakel - waar inwoners terecht kunnen met vragen en hulp op gebied van welzijn, inkomen, jeugd en zorg. Maar in praktijk gaan mensen daar niet naar toe. Met die vragen kunnen ze bij Silvia terecht. Want eigenlijk is ze in dienst van de inwoners van Fleringen.”

Quote Ik heb al heel concreet kunnen helpen Silvia Zander, dorpsondersteuner Fleringen

De Dorpsondersteuner moet zich eerst richten op de groep ouderen in het dorp. Een beeld krijgen waar behoeften liggen van mensen, wat kunnen zij zelf oppakken. Silvia: „Ja, dat werk past mij, daar word ik blij van. En ik heb al heel concreet kunnen helpen. Een voorbeeld? Nou, ik hoorde dat ze op de havezathe Herinckhave nog wel hulp kunnen gebruiken. Ik heb iemand uit het dorp daarop gewezen en die is onmiddellijk in actie gekomen.”

Zelfstandig blijven wonen

Een ander voorbeeld is een gesprek met een oudere vrouw die zich afvroeg hoe lang ze nog zelfstandig kon blijven wonen. De Dorpsondersteuner heeft tips en weet ook de weg naar instanties die daarbij hulp kunnen bieden. Ook wil ze wel een rol spelen om ouderen en jongeren uit het dorp met elkaar in contact te brengen, een idee zou kunnen zijn, dat leerlingen uit groep 8 op verzoek senioren computerles gaan geven.

Quote Ze is heel benader­baar. Silvia past in Fleringen Monique Meen, dorpsraad

Formeel is Silvia op 1 juli begonnen, met aanvankelijk slechts voor twee uur in de week. Dat aantal uren is vanaf 1 september uitgebreid tot zeven uur, al kijkt Silvia bij haar werk in Fleringen niet op een uurtje meer of minder. De pilot duurt één jaar, maar de kans is vrij groot dat ze ook na juli 2023 nog in het dorp werkzaam zal zijn. Wanneer de uitkomst van een onderzoek over de inzet van de Dorpsondersteuner positief is - en daar heeft het alle schijn van - dat bestaat de kans dat ook in andere dorpen een Dorpsondersteuner aan de slag gaat.

Meerwaarde

Tijdens de gemeenteraadsvergadering over de begroting 2023 stak wethouder Hilde Berning haar enthousiasme over de rol van de Dorpsondersteuner niet onder stoelen of banken. Letterlijk zei Berning dat de meerwaarde van de Dorpsondersteuner wel was bewezen. Ze benadrukte dat het werk op locatie goed moet aansluiten op het al genoemde loket van De Schakel.

De aanbeveling van de wethouder past naadloos in het beeld dat de Dorpsraad Fleringen heeft over Silvia. Meen zegt: „Ze is heel benaderbaar. Iemand die echt in mensen is geïnteresseerd en nu leertje hoe de hazen lopen in het dorp. Silvia past in Fleringen.”