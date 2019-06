Fleringen ontvangt FC Twente voor twee duels van één uur

Het FC Twente van de nieuwe trainer Garcia Garcia wil zo veel mogelijk spelers uit zijn selectie in actie zien. Daarom worden twee duels van elk één uur gespeeld. Er wordt daarom ook door twee teams uit de gemeente Tubbergen tegen beide teams van FC Twente aangetreden. De duels beginnen om 15.00 en 16.15 uur.

Combiteam

Van elke club in de gemeente Tubbergen zijn drie spelers uitgenodigd zodat een groep van 27 veldspelers voor twee teams beschikbaar is. Zowel STEVO, TVC’28, De Tukkers, MVV’29, VV Reutum, VC Fleringen, VV Langeveen, SV Vasse als VV Manderveen leveren een aanvaller, een verdediger en middenvelder. De Fleringer trainers Hielke aan de Stegge en Wilco Broekhuis begeleiden de teams van de regio Tubbergen. Zij hebben een tweetal doelverdedigers uitgenodigd, zodat de selectie van de regio Tubbergen uit 29 spelers bestaat.

Gastheer

Voetbalclub Fleringen is deze zomer liefst drie keer gastheer voor profvoetballers. Want FC Twente speelt na het duel tegen de selectie uit de gemeente Tubbergen ook het laatste oefenduel voor het begin van de competitie op sportpark 't Reuvekamp. De tegenstander van de eredivisionist op zondag 28 juli is dan het Turkse Konyaspor, aanvang 15.00 uur. Vervolgens opent FC Twente de competitie thuis tegen PSV.

Ook Heracles Almelo komt een oefenduel spelen in Fleringen. De wedstrijd Heracles Almelo-Helmond Sport staat zaterdag 27 juli op het programma, aanvang 14.00 uur.

Draaiboek

„We hebben goede contacten met die clubs”, zegt Fleringen-voorzitter Gerard Schepers. „De jubileumwedstrijd tegen FC Twente van vorig seizoen, toen we ons 50-jarig bestaan vierden, is hen goed bevallen. We hebben een organisatiecomité dat alles tot in de puntjes regelt, met een draaiboek waarin van uur tot uur staat hoe we de zaken aanpakken. En ons veld ligt er perfect bij. De grasmat wordt bijna dag en nacht besproeid. De begeleiding van het eerste team van FC Twente is het veld al komen bekijken.”

Spelers

Van elke voetbalclub uit Tubbergen zijn spelers geselecteerd voor het gemeentelijke combinatieteam. Het zijn Nick Lohuis, Daan Kienhuis en Simon Schroder (Langeveen), Tom Wiefferink, Randy Pegge en Sam Haarhuis (Vasse), Tymo Schar, Sjoerd Visschedijk en Ingo Kroeze (De Tukkers, Albergen), Jord van der Aa, Stijn Slaghekke en Mark Morskieft (Reutum), Joris Wesselink, Wout Wesselink en Rik Stopel (Manderveen), Tom Koelman, Kelvin Stopel en Jeffrey Huizinga (TVC '28), Roy Kreuwel, Stijn Harmelink, Hugo Weerink en Niels Wigger (Stevo, Geesteren), Daan Scholten (MVV '29, Mariaparochie-Harbrinkhoek) en Martijn Poppink, Wout Booijink en Tieme Koopman (Fleringen).