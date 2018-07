Fleringen trots op duel tegen FC Twente: ‘We hebben het goed gedaan’

Video Boer uit Bruinehaar moet volhouden tot de regen komt

7 juli BRUINEHAAR - Al weken is er geen druppel regen gevallen en ook voor de komende tijd voorspelt Buienradar weinig goeds. Het is de ergste droogte in ruim veertig jaar, stellen ze bij de boerenfamilie Ormel. Die probeert, in afwachting van regen, zo goed en zo kwaad als het gaat 400 hectare grond levensvatbaar te houden. "Wat we doen, is een doekje tegen het bloeden."