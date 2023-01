Forse boetes voor Oude Lenferink, maar advocaat is laconiek: ‘We gaan door tot de Hoge Raad’

Waterzuive­ring doet het duurzaam: ‘Brug’ uit Vriezen­veen krijgt tweede leven in Ootmarsum

OOTMARSUM - Ook in de wereld van rioolwaterzuiveringen wordt aan duurzaamheid gedaan. De zuivering in Ootmarsum, die op dit moment wordt gerenoveerd, gaat gebruikmaken van een zogenoemde ‘brug’ die niet meer nodig is in de zuivering van Vriezenveen.

