Gedurende dertig jaar timmerde Henk (86) uit Geesteren duizenden vogelhuisjes: ‘Ik moet iets om handen hebben’

Ravage na inbraak in clubgebouw Uitsmij­ters ’55 in Almelo: ‘Regelrech­te klap in gezicht van onze vrijwilli­gers’

De deur van het in aanbouw zijnde clubgebouw van honkbal- en softbalvereniging Uitsmijters ’55 is met een koevoet geforceerd. Meerdere ruiten zijn ingegooid, net geplaatste waterleidingen zijn van de muur gerukt en gestolen. Net als allerlei gereedschap. „Dit is te triest voor woorden.”