Geen bal te doen voor jeugdvoetballers? Daar weten ze bij TVC ’28 uit Tubbergen wel een oplossing voor

Dorpsraden Tubbergen slaan alarm om plan windturbi­nes in gebieden tot aan Almelo toe: ‘Mensen weten niet dat dit in hun achtertuin gebeurt’

5 februari ALBERGEN/GEESTEREN/LANGEVEEN/MANDERVEEN - Grote zorgen bij dorpsraden over windbeleid van de gemeente. En over de bouw van windturbines binnen de gemeente Tubbergen. „Mensen hebben niet in de gaten dat dit eraan zit te komen. In hun achtertuin.”