Geen logistieke en veterinaire belemmeringen meer: ruiters op CSI in Geesteren rijden op leasepaarden

Wereldwijd

De Global Amateur Tour is in 2018 in het leven geroepen door de Mexicaan Christian López Redetzki (Mexico City), de Braziliaan Alexander Stefan Dattelkremer (São Paolo) en de Nieuw-Zeelandse Lucy Olphert (Tauranga). De tour is opgezet om amateurruiters wereldwijd de gelegenheid te bieden deelgenoot te zijn van internationale topevenementen. Het concept is in eerste instantie uitgerold in Mexico, Brazilië, Argentinië, Marokko en Nieuw-Zeeland en breidt nu uit naar Europa.