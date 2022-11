Gemeente Tubbergen wil grond kopen voor extra woningbouw in Geesteren

Martijn van de Groentehal uit Tubbergen gekozen tot ‘Buurt­zaams­te ondernemer’: ‘Mijn ouders gaven het goede voorbeeld’

TUBBERGEN - Hij zit zelden verlegen om woorden, maar Martijn Oosterik van de gelijknamige groentehal in Tubbergen was even stil toen hij hoorde te zijn gekozen tot Buurtzaamste ondernemer 2022: ‘Dit is gaaf, leuk, geweldig, mooi.’

18 november