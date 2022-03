Gemeentebelangen/VVD en lokale partijen op winst in Tubbergen, CDA wankelt

TUBBERGEN - Het CDA bolwerk Tubbergen vertoont enorme scheuren, maar toch lijkt de partij nog net de meeste stemmen te trekken. De christendemocraten worden op de hielen gezeten door met name Gemeentebelangen/VVD. Bij verschillende stembureaus zoals die in Vasse, Reutum en één in Tubbergen is GB/VVD zelfs de grootste partij.

De nieuwe lokale partijen, Lokaal Sterk en Keerpunt22, maken ook goede sier. De uitslag van Harbrinkhoek leidde tot gejuich bij de aanhang van Keerpunt22, want met 322 stemmen is die partij in het dorp de grootste geworden. Beide komen ongetwijfeld met meerdere zetels in de gemeenteraad van Tubbergen. Die zetels worden afgesnoept met het CDA en de PvdA.

Mineurstemming

De stemming bij de PvdA is minder, het is zelfs de vraag of de enige linkse partij in Tubbergen wel terugkeert in de gemeenteraad. De partij dreigt ten onder te gaan in het geweld van de nieuwkomers.

Mineurstemming bij de PvdA Tubbergen, met lijsttrekker Hans te Kolsté (midden) en naast hem Harry Kolk.

De PvdA heeft nu nog twee zetels. Tijdens de afgelopen raadsperiode vertrokken de PvdA-raadsleden Henk Wessels en Marian de Boer om samen met Alexander Plegt (Dorpen Centraal) en Norbert van de Graaf (GB/VVD) de krachten te bundelen en een nieuwe partij op te richten. Het doel is om een echte vuist te kunnen maken tegen de overmacht van het CDA in de gemeenteraad, nu nog in het bezit van twaalf van de negentien zetels.

IJzersterke entree

De nieuwe partij Keerpunt22 dat op veel strategische locaties in de gemeente grote schermen heeft geplaatst met een reeks kernpunten uit het verkiezingsprogramma, maakt ogenschijnlijk een heel sterke entree.

GB/VVD, Lokaal Sterk, Keerpunt22 en toch ook de PvdA hebben allemaal aangegeven tegen het Glashoes te zijn, het plan voor een gemeentehuis plus, dat een investering zou vergen van 11,3 miljoen euro. Dat plan is weliswaar op pauze gezet en wethouder Trees Vloothuis - partijloos - werkt aan scenario's waarbij een nieuw gemeentehuis onderdeel wordt van de herinrichting van het centrum van Tubbergen, toch lijken veel kiezers het CDA af te straffen. Het CDA is immers de partij die als enige destijds voor het Glashoes heeft gestemd.

CDA-kandidaat- raadslid Frank Oude Breuil (zwarte blouse) uit Albergen ziet de bui al hangen, zijn partij krijgt flinke klappen, Achter hem lacht Keerpunt22-lijsttrekker Stijn Hesselink, zijn partij maakt een geweldige entree.