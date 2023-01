Gemeentehuis in Tubbergen haalt op valreep wettelijk vereist energielabel

TUBBERGEN - Elk kantoor in Nederland zou vanaf 1 januari minimaal het energielabel C moeten hebben, inclusief overheidsgebouwen. Het gemeentehuis in Tubbergen heeft door gebruik van zonnepanelen, led verlichting en dakisolatie sinds kort energielabel B.

Het energielabel geeft aan hoe energiezuinig en milieuvriendelijk een pand is. Het meest duurzaam is een gebouw met het label A+++ . Een gebouw met energielabel G slurpt energie. Met label E had Tubbergen tot voor kort niet bepaald een duurzaam onderkomen. Daarom was actie nodig om aan de wettelijke eis te kunnen voldoen.

Noodzakelijk

Het dak van het gemeentehuis is vol gelegd met vele tientallen zonnepanelen. Ook is het gebouw beter geïsoleerd. „Bovendien hebben we lampen vervangen door energiezuinige led-verlichting”, legt verantwoordelijk wethouder Ursula Bekhuis uit. „Een positief effect op het energieverbruik is verder de keuze om de kelder van het gemeentehuis niet langer als kantine te gebruiken. Het is nu een opslagruimte. Maar eerlijk is eerlijk, de belangrijkste reden is de nieuwe rekeningmethode, die wordt gebruikt om het energielabel vast te stellen. Die pakt is ons voordeel uit.”

Reserve onderhoud

Met als resultaat dat er een streep kan door het energielabel E. Het gemeentehuis valt met het nieuwe energielabel B binnen de wettelijke normen.

Veel extra kosten zijn daarvoor niet gemaakt, aldus de wethouder: „De kosten zijn gedekt uit de reserve onderhoud. Bovendien hebben we de afgelopen jaren amper geld gestoken in het gemeentehuis. Het gaat om noodzakelijke aanpassingen.”

Ambitieus project

Het gaat - zeer waarschijnlijk - om ingrepen voor de korte termijn. Het sterke verouderde gebouw kampt bijvoorbeeld nog met achterstallig onderhoud. De gemeente heeft twee jaar geleden al een opsomming gegeven van onderdelen die hard toe zijn aan vervanging, onder meer sanitair, tegelwerk, elektrotechnische installatie, luchtbehandeling installatie en de cv ketels. Nieuwbouw zou de beste optie zijn, om te zorgen voor een duurzaam, energiezuinig en toekomstbestendig gemeentehuis.

Dat nieuwe gemeentehuis zou onderdeel worden van een Glashoes, een ambitieus project dat over een periode van veertig jaar elf miljoen euro zou gaan kosten.

In het Glashoes zou naast de gemeentelijke organisatie ook plek zijn voor andere gebruikers, van bibliotheek en politie tot de Nederlandse klootschietersbond en horeca. Met name het prijskaartje was een deel van de gemeenteraad te gortig. Toch stemde het CDA destijds in met het plan. Het leidde in de vorige raadsperiode (2019-2022) tot een politieke crisis, want Gemeentebelangen/VVD en Dorpen Centraal stapten uit de coalitie. Ook oppositiepartij PvdA was mordicus tegen het plan Glashoes.

Scherven gelijmd

De scherven van die breuk zijn inmiddels gelijmd. De ingevlogen wethouder Trees Vloothuis trapte na haar aantreden fors op de rem. Het hele project Glashoes werd overboord gegooid. Een nieuw gemeentehuis is inmiddels onderdeel van het centrumplan, waarover de gemeenteraad dit voorjaar een beslissing gaat nemen.

Naast een nieuw gemeentehuis, omvat het centrumplan ook ontwikkelingen in het gebied rond het Raadhuisplein, Grotestraat en de locatie Verdegaalhal. Politiek verantwoordelijk is nu wethouder Ursula Bekhuis. De partijloze Vloothuis keerde niet terug in het nieuwe college.

Uitzondering

Kantoren hoeven in bepaalde gevallen overigens niet aan de wettelijk eis te voldoen om te beschikken over minimaal energie label C. Dat is het geval wanneer het pand nog hooguit twee jaar wordt gebruikt. Er zijn meer uitzonderingsmaatregelen, om de wettelijk eis tijdelijk te omzeilen. En dat is wanneer de genomen duurzaamheidsmaatregelen niet binnen tien jaar zijn terug te verdienen. Monumentale panden zijn vrijgesteld van de wettelijke eis.