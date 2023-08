Wa'k Zegg'n Wol Wagenpark gemeente Oldenzaal krijgt upgrade en drie keer is scheeps­recht voor Siepel­markt in Ootmarsum

Wa’k zegg’n wol. Wekelijkse rubriek met (eigen)aardige berichten uit Noordoost-Twente. In deze aflevering: de gemeente Oldenzaal maakt met komst nieuwe elektrische wagens feestje van verduurzaming en drie maal is scheepsrecht voor de Siepelmarkt in Ootmarsum. Eindelijk.