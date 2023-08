Senioren staan in de rij voor apparte­ment op locatie Tijhuis: tientallen gegadigden voor ‘Zusters­huis’ in Tubbergen

Zijn senioren in de gemeente Tubbergen massaal op zoek naar een appartement? Voor de veertien appartementen aan Almeloseweg 11 - de locatie Tijhuis - is de belangstelling in elk geval groot: tientallen ouderen informeerden al naar bijzonderheden over bouw en oplevering.