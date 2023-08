van de lezer ‘Vakantie thuis kost ook lieve duit’

Blijf toch in eigen land, luidde de oproep van oud-rechter Ger Vermeulen onlangs na zijn vakantie in Italië. Lezer Hans Köiter uit Oldenzaal begrijpt dat, maar vraagt zich af of dat betaalbaar is. ‘Minder mobiel worden kan alleen als dat collectief en rechtvaardig wordt geregeld.’