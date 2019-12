Gert Huzink uit Manderveen kruipt weer achter het stuur voor de Dakar Rally: ‘Een verslaving’

Gedeputeer­de Roy de Witte wijst Overijssel de weg: ‘Manderveen heeft mij opgevoed’

20 december MANDERVEEN - Roy de Witte was 12 toen zijn moeder overleed. Hij werd opgevoed door zijn vader, maar eigenlijk door heel Manderveen. Dat was voor hem reden de politiek in te gaan, om iets te doen dat van maatschappelijke waarde is. Na raadslid en wethouder is hij nu een halfjaar gedeputeerde in Overijssel.