Gewonde bij eenzijdig ongeval in Vasse

Waarom de steunactie voor zieke voetbal­trai­ner René (38) uit Almelo zo’n succes werd

De actie kwam online en voor ze het wisten was het doel bereikt. Via crowdfunding haalden vrienden maandag binnen 24 uur meer dan 70.000 euro op voor de zieke René Remie (38) uit Almelo. Over het vliegwieleffect van digitaal doneren, dat deskundigen en Rene’s vrouw verbaasde. „De goedheid van de mens blijft bijzonder.”