Geziena (91) en Gerard (93) zijn 65 jaar getrouwd: ‘Ik zag zijn foto en zei: ‘Dat is ‘m’’

Geziena weet het nog precies. „Onderweg met mijn vriendinnen naar school in Groningen praatten we over jongens. Mijn vriendin merkte op dat ik nog geen vriendje had. Maar elke dag kwamen we langs een huis waar een foto van een jongen in het raam stond. Ik wees naar de foto en zei: ‘dat is ‘m’. En het werd ‘m.”