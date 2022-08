Glasrijk Tubbergen verwelkomt zesde generatie Nicolas: ‘We schrijven een stukje geschiedenis’

AZC-kwes­tie drijft wig tussen college en gemeente­raad Tubbergen: raad kiest harde lijn, college het overleg

Er is binnen de gemeente Tubbergen onenigheid ontstaan over de koers ten aanzien van het asielzoekerscentrum dat COA in een hotel in Albergen wil vestigen. Tegen het advies van het college van B en W in heeft de gemeenteraad voor een hard gevecht met het Rijk gekozen.

30 augustus