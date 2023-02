Goed plan om leven op platteland nog leuker te maken? Er ligt een smak geld op je te wachten

Bij de wagen staan vrijwilligers die willen weten op welke wijze in Noordoost Twente de Europese subsidie om de leefbaarheid op het platteland te verbeteren kan worden besteed in de periode 2023-2027. Aan bijvoorbeeld gezondheidszorg, aan natuurbeheer, aan economische ontwikkelingen of onderwijs. Wat moeten de speerpunten worden is de centrale vraag.

Een smak geld

Er is een smak geld beschikbaar. En wanneer een project groen licht krijgt van de Leadgroep Noordoost Twente - bestaande uit acht betrokken inwoners en coördinator Maarten Bomans - trekken bovendien de provincie Overijssel en de gemeenten Tubbergen, Dinkelland, Losser en Oldenzaal de knip. De cofinanciering door provincie en gemeenten is een voorwaarde voor de investering vanuit Europa. De verdeling is dat Europa de helft voor haar rekening neemt en provincie en gemeente elk 25 procent.

Maximaal twee ton

Andere voorwaarden zijn, dat Leader maximaal 100.000 euro aan een project bijdraagt, inclusief het geld vanuit provincie en gemeenten gaat het derhalve om een plan van twee ton. Is er ook een minimum? Jazeker, om voor Leader geld in aanmerking te komen, gaat het om lokale initiatieven van tenminste 60.000 euro, waarvan Leader in dat geval 30.000 euro bijdraagt.

Inwoners maken keuze

Zijn er al eerder plannen met geld van Leader uitgevoerd? Absoluut, vertelt Bomans: „In de periode 2014-2022 zijn in Noordoost Twente liefst 28 projecten uitgevoerd of in de steigers gezet met geld van Leader. Al die plannen zijn vooraf beoordeeld door de groep inwoners, ik heb daar geen stem in. Ik ondersteun de Leader groep en begeleid de projecten.”

Van veldschuur tot rusttheater

Op de website van Leader Noordoost Twente staat een overzicht van de 28 projecten. In de gemeente Tubbergen gaat het om de bouw van het nieuwe kulturhus in Manderveen, het Rusttheater in Reutum, de bouw van een historische Twentse veldschuur op landgoed Herinckhave in Fleringen, de aanleg van een trapveldje bij kulturhus De Spil in Fleringen en de herinrichting van sportpark ’t Reuvekamp, waardoor er ruimte kwam voor een beachvolleybalveld, jeu-de-boules banen en een terras.

De rode jeep rijdt na Geesteren nog naar eetcafé Pelle’s in Deurningen op 9 maart en de Vrijdagmarkt op 10 maart in Weerselo. De campagne wordt zondag 19 maart tussen 14.00 en 17.00 uur afgesloten met een Festival op het terrein van boerderij en winkel Aogeler Rund aan de Weerselosestraat 9 in Agelo.