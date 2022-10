Gouden tip levert 2.000 euro op: zeldzame collectie piratensingles gestolen bij broers Masselink uit Harbrinkhoek

HARBRINKHOEK - Een schade van 30.000 euro. Die is in de nacht van zondag op maandag aangericht bij Michel en Daniël Masselink uit Harbrinkhoek. De buit? Platen en draaitafels van het piratenteam van de broers. „Er zitten plaatjes bij waarvoor online duizend tot 1200 euro voor wordt geboden.”

De daders van een inbraak in een schuur bij het ouderlijk huis van de broers in Harbrinkhoek wisten precies wat ze zochten: ze namen in de nacht van zondag 9 op maandag 10 oktober de meest waardevolle plaatjes mee uit een enorme collectie, plus enkele draaitafels. De waarde van de 1500 gestolen singles en installatie wordt geschat op 30.000 euro. „Een tv en een laptop lieten ze liggen”, vertelt Michel.

Sporenonderzoek

Omdat er videobewaking aanwezig is bij de schuur, zijn de daders op beeld te zien. Michel heeft een sterk vermoeden om wie het gaat: „Maar ze hadden zich ook vermomd, droegen mutsen. Helemaal zeker weet ik het niet. De politie is hier ook geweest voor het doen van sporenonderzoek. De dieven hebben zich met geweld toegang verschaft tot de schuur.”

Hij heeft via een oproep op sociale media, de dieven tot vandaag de tijd gegeven alle gestolen spullen weer terug te brengen. Tot woensdagmiddag werd daar nog niet op gereageerd: „Maar dit soort daders gaat de spullen niet aan huis brengen, zeker niet in het daglicht. Als ze de platen en de draaitafels terug brengen, doen ze dat in het donker en mogelijk ergens in de omgeving.”

‘Naïeve boefjes’

Michel die werkzaam is in de beveiligingstechniek, vertelt dat hij ook bezig is om in de omgeving camerabeelden te zoeken. „Misschien kunnen we daarop zien welke auto is gebruikt en wellicht kunnen we een kenteken herkennen”, legt hij uit. Michel omschrijft de daders ook als ‘naïeve boefjes’: „De gestolen collectie kunnen je niet snel te koop aanbieden, onze naam en initialen staan op de hoesjes. En mensen uit de wereld van de piratenmuziek weten vaak waar de plaatjes vandaan komen. We krijgen nu al veel reacties van mensen: ze sturen een foto van aangeboden singles en vragen of die soms van ons is.”

Meer dan piratenhits

Michel, Daniël en enkele vrienden - één van hen mist ook de nodige singles - verzamelen al jarenlang singles. Michel en Daniël Masselink zijn daar in hun tienerjaren mee begonnen, zo'n vijftien jaar geleden. „Destijds kon je nog relatief makkelijk bijzondere platen kopen, vooral Daniël had zich echt in verdiept. We hebben allerlei soorten muziek, niet alleen typische piratenplaatjes, maar ook singles van U2, AC/DC en André Hazes.”

Hoewel de collectie volgens Michel zo'n dertigduizend euro waard zou zijn, denkt hij dat de verzekering dat bedrag niet gaat uitkeren. „We hebben een goede inboedelverzekering, maar het is erg lastig om precies de waarde vast te stellen.”