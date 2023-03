Gratis eten in kerk in Reutum: wie eindjes amper aan elkaar kan knopen, mag iets meenemen

Iets doen voor mensen die in armoede leven. De leden van de Commissie van Beheer van de geloofsgemeenschap Reutum en Haarle hebben daarom op een rustige plekje in de HH. Simon en Judas kerk een kast geplaatst. Een kast vol houdbare etenswaren, toiletartikelen en andere spullen. Gratis mee te nemen door iedereen die het lastig heeft om de eindjes aan elkaar te knopen.

Siny Poppink, voorzitter van de commissie van beheer, vertelt dat in Reutum al langer spullen worden ingezameld: „Die boodschappen zijn bestemd voor de Voedselbank. Nu hebben we bij de kringloopwinkel een kastje gekocht en in de kerk geplaatst, aan de kant van de Kerkstraat. De kerk is elke dag van 9.00 tot 17.00 uur geopend, zodat mensen die het goed kunnen gebruiken er terecht kunnen. Het gaat om eerste levensbehoeften. Overigens blijven we ook doneren aan de voedselbank.”

Quote We hebben gemerkt dat er al voorzich­tig gebruik van is gemaakt Siny Poppink

De kast is drie weken geleden geplaatst, aldus Poppink: „We hebben gemerkt dat er al voorzichtig gebruik van is gemaakt. En we zien dat mensen uit het dorp, boodschappen komen brengen. Dat deden ze trouwens al veel langer. We hadden daarvoor in de kerk een boodschappenkrat in de Mariakapel staan.”

De pastoor van de Pancratiusparochie, Hans Hermens, heeft het kastje tijdens een kerkdienst in februari ingezegend.

Niets gaat verloren

Poppink vertelt verder: „Wanneer er meer levensmiddelen worden geschonken dan opgehaald, zorgen wij ervoor dat ze bij de Pastoriële caritas instelling terechtkomen. Zij gebruiken de spullen voor een kerst- of paaspakket. Niets gaat verloren. Alleen levensmiddelen die tegen of over de uiterste houdbaarheidsdatum zijn, hebben voor ons ook geen waarde meer.”