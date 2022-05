Haar conditie verslechtert, maar ernstig gehandicapte Daniëlle uit Vasse spant zich in voor vluchtelingen uit Oekraïne

Door een conversiestoornis - vergelijkbaar met een herseninfarct - belandde Daniëlle in 2016 in een rolstoel en kan ze eigenlijk alleen haar linkerhand nog gebruiken. Ook verloor ze haar spraakvermogen. Ondanks die zware tegenslagen, gaat ze niet bij de pakken neerzitten. Daniëlle ontwikkelt zich als kunstenares. Haar werk is te zien in galerie Kik in Ootmarsum, waar ze één van de best verkopende kunstenaars is.