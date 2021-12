Half jaar na aanrijding tast Maurits Lammertink nog in het duister over herstel: ‘Ik weet niet of ik ooit weer profrenner kan worden’

Oproep: hoe zorgt u tóch voor een bijzondere kerst?

ALMELO/REGGESTREEK - De feestdagen naderen, de tijd van bezinning en gezelligheid staat weer voor de deur. Maar de coronamaatregelen drukken nog altijd een zwaar stempel op onze levens, en de kans lijkt groot dat dit ook met Kerstmis nog zo is. We kunnen dan niet vrijuit organiseren wat we zouden willen. Vervelend, want juist nu zijn we zo toe aan gezelligheid en samenzijn.

3 december