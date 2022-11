Handbalsters Langeveen hopen als koploper uit de derby te komen

opvallend Miljarden­ver­spil­ling? WK in Qatar afgewerkt in gebied kleiner dan regio Twente

ENSCHEDE - Het complete WK voetbal in Qatar wordt afgewerkt in een gebied dat minder groot is dan de regio Twente. Zeven van de acht fonkelnieuwe stadions, die miljarden gekost hebben, zijn verrezen op een plek zo klein als de driehoek Enschede-Tubbergen-Wierden.

