Hanna Nijland van De Wiekslag is beste voorlezer van gemeente Tubbergen: ‘Dit had ik echt niet verwacht’

Negen voorlezers

Nadat de winnaar van de spandoekwedstrijd (Heilig Hartschool uit Fleringen) bekendgemaakt was, kwam het verlossende woord van de juryvoorzitter: Hanna Nijland was de beste voorlezer. Ze las een komisch fragment voor uit het boek Gekke goden van de Olympus van David Slavin.

Complimenten

„Hanna, wat heb jij goed en in een fijn tempo voorgelezen, je nam het publiek helemaal mee in je verhaal. Ook al speelde het verhaal zich af in het godenrijk, het leek net of het je eigen school was. Super goed gedaan!”, aldus de juryvoorzitter, die ook aangaf dat ‘het niveau dit jaar hoog was en de keuze daarom moeilijk’.