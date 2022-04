Harbrinkhoek bestaat volgende maand nog maar 70 jaar: ‘We gaan nooit meer weg, je hebt hier goede buren’

Klaar-overs staan meestal bij een voetgangersoversteekplaats om schoolkinderen die van huis naar school lopen en vice versa veilig de straat over te loodsen. Zo niet in Harbrinkhoek. Plukjes fietsende jongeren komen rond dit middaguur door de flauwe bocht in de Almeloseweg om over te steken naar een straat die De iep heet - iep zonder hoofdletter, wat correct is, maar op een straatnaambordje toch vreemd oogt.