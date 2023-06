Harbrinkhoekers vangen ook bot bij de hoogste rechter met hun verzet tegen de inrit langs hun woning

Enorme stormloop bij doorstart afgebrande Kringloop XL in Almelo: ‘Mensen hebben ons gemist’

Ruim vier maanden na de allesverwoestende brand in de Aalderinkshoek is Kringloop XL back in business. Op een andere locatie. Maar die plek hebben klanten snel gevonden. Bij de heropening van de winkel aan het Noordbroek ontstond woensdag een enorme stormloop. Honderden mensen bezochten het uit de as herrezen recyclewarenhuis.